Gerechtspsychiater onderzoekt stalker

Lier - De correctionele rechtbank heeft een gerechtspsychiater aangesteld om een man, die verdacht wordt van stalking, grondig te onderzoeken.

Een vrouw uit Lier werd jarenlang lastiggevallen en gestalkt door een man. “Het ging om haar toenmalige buurman. Een man die ook een oogje op haar had. Het werd een lijdensweg voor de vrouw, want de betrokkene viel haar aanhoudend lastig. Iets wat ook een enorme impact had op het slachtoffer”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “De meest ernstige feiten speelden zich in de zomer van 2011 af. Toen liep hij naar de vrouw, die lag te zonnen. Hij opende haar bikini en betastte haar.”

Omdat de vrouw de belaging niet meer aankon, verhuisde ze naar een nieuw adres. “Maar ook het nieuwe adres kwam de beklaagde te weten. Zo drong hij ooit binnen in haar huis en was hij ook fysiek agressief.”

Een contactverbod lapte Wilfried R. (58) zelfs flagrant aan zijn laars. “Mijn cliënte was vroeger een heel sociale vrouw. Vandaag durft ze nog amper uit haar huis te komen en is ze emotioneel gebroken”, zei advocate Sylke Vankeerberghen die het slachtoffer bijstond. Het openbaar ministerie eiste drie jaar cel. De rechter oordeelde dat er eerst een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd moet worden.