Worst en bier voor duizendste wandelaar Antwerpen Surplace

Antwerpen - Zonder enige reservatie met een echte stadsgids op pad voor een korte wandeling van 45 minuten. Dat is het recept van Antwerpen Surplace. Een gesmaakt recept, want de duizendste bezoeker werd gevierd.

“We hebben met acht stadsgidsen samen een opleiding gevolgd”, vertelt Lieve Marien van Antwerpen Surplace. “Vorig jaar zijn we begonnen met onze wandelingen, die tussen juli en oktober twee keer per week plaatsvinden aan 3 euro per persoon.”

Naargelang de periode gaan er twee of drie stadsgidsen mee op de wandeling. Wie zin heeft om mee te gaan, moet gewoon op het afgesproken tijdstip komen opdagen. “Het voordeel is dat je jezelf nergens toe verplicht. Als je wil meekomen, maar je voelt je niet lekker of het weer is te slecht, dan kan je gewoon thuisblijven. Beslis je op het laatste moment dat je zin hebt in een wandeling, dan ben je nog altijd welkom. En met 45 minuten duurt de wandeling niet zo lang, dus je kan nadien nog altijd iets gaan drinken of gaan shoppen.

Foto: Dirk Kerstens

Het minimum aantal wandelaars was tot nu toe achttien personen – toen regende het – het hoogste aantal dat we ooit haalden was negentig deelnemers. Toen hebben we vrijwilligers gevraagd om eerst op café te gaan en na 45 minuten een tweede wandeling georganiseerd”, lacht Lieve Marien.

Troostprijs

Woensdag om 14u vertrokken de stadsgidsen aan het standbeeld van Leopold op de Leopoldplaats. Daar kwam ook Irene Vanhove (76) uit Wommelgem opdagen, die als duizendste deelnemer met mooie prijzen naar huis ging. “We waren over dit initiatief aan het praten in de Quinten Matsijs, het oudste café van de stad, en de uitbater stelde meteen voor een leuke prijs te geven”, zegt Lieve Marien. “Irene krijgt dus een bon voor een gezoden worst met een bolleke de Koninck in het café. Daarnaast wint ze een bezoek met proevertjes aan Elixir d’Anvers. Voor de andere deelnemers die net naast de prijs grepen, hadden we ook iets voorzien. Zij krijgen als troostprijs Arabierkes, de typische Antwerpse snoepjes van Confiserie Roodthooft.

Foto: Dirk Kerstens

www.facebook.com/AntwerpenSurplAce/