Café Wilson stond jaar leeg, maar vindt nieuwe toekomst als Bar Brul: “Zowel hipsters als hippies welkom”

Borgerhout / Berchem -

Na bijna een jaar leegstand krijgt café Wilson in de Karel De Preterlei een nieuwe toekomst. Broos Remaut en Juul de Roover worden de uitbaters van Bar Brul. De stamgasten van ‘de Wilson’ kijken bij de opening op 6 oktober vast vreemd op, want dat de kroeg een andere invulling krijgt, is een understatement.