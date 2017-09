De Wever even imker tijdens werkreis in Marokko

Bart De Wever laat zich graag in een ander pak dan zijn werkkostuum steken. Dat was bij enkele werkbezoeken op de laatste dag van zijn Marokkoreis niet anders.

Burgemeester Bart De Wever en schepen Nabilla Ait Daoud hebben op de laatste dag van hun werkbezoek de ‘Oriental’ bezocht, een achtergestelde regio in het noordoosten van Marokko met een hoge werkloosheid, een gebrekkige infrastructuur, te weinig scholen en een tekort aan ziekenhuizen. In het gebied, grenzend aan de Middellandse Zee en Algerije, hebben veel Antwerpse Marokkanen hun roots.

De Wever en Ait Daoud bezochten er verschillende projecten die vanuit de stad financieel worden ondersteund. Zo hebben de verenigingen Maribel, Steunproject en Imane er een geiten-, olijf- en honingcoöperatie opgezet. Die worden vooral gefinancierd door Marokkaanse families in Antwerpen. Ook de stad en Ontwikkelingssamenwerking steunen deze kleinschalige projecten. De Antwerpse delegatie heeft in het dorpje Bni Khitoune ook een schooltje bezocht, waar burgemeester De Wever chocoladen Antwerpse handjes aan de kleutertjes uitdeelde.

Bart De Wever deelt Antwerpse handjes uit aan de leerlingen in een school in Bni Khitoune. Foto: kvh

Fotogeniek

Het bezoek zorgde ook voor enkele fotogenieke momenten, toen De Wever het coöperatieve honingproject Al Fath van de Antwerpse vereniging Imane bezocht. De Wever werd er in een imkerpak gestoken. En de burgemeester kreeg van Al Fath ook een Marokkaanse strooien hoed cadeau die veel weg had van een Mexicaanse sombrero, mét A van Antwerpen.

De Wever vond het een bijzonder interessant bezoek. “Ik kan heel goed begrijpen dat mensen hier willen emigreren, zelfs dat ze zich, om te overleven, laten verleiden tot marihuanahandel (Marokko is wereldleider in de – illegale – productie van cannabis, red.). Want behalve wat olijventeelt, een geitenboerderij of een beetje honingproductie kun je hier niet veel doen. Het is dan ook goed dat we met de stad de initiatieven van al die Antwerpse verenigingen ondersteunen.”

Tijdens het bezoek aan het coöperatieve honingproject Al Fath van de Antwerpse vereniging Imane krijgt De Wever een imkerpak aangemeten. Foto: kvh