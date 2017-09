Wommelgem - Achttien wagens versierd met in totaal 200.000 dahlia’s nemen zondagnamiddag opnieuw bezit van de straten van Wommelgem. De Kleine Bloemenstoet, een van de topevenementen in de gemeente, is aan zijn 56ste editie toe.

De uitstraling van de bloemenstoet in Wommelgem is nog altijd groot. Het was wijlen onderpastoor De Vadder die de optocht in 1962 tot De Kleine Bloemenstoet doopte, omdat hij een stoet wilde maken met ...