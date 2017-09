Dit weekend extra spektakel op Overbroek Kermis

Brecht - Overbroek Kermis bestaat al een kwarteeuw. De inwoners grijpen dit jubileum aan om de klok stevig terug te draaien. Vanaf vanavond tot en met maandag wordt het nostalgie troef in en rond de parochiezaal.

De parochiezaal en een verwarmde feesttent aan de kerk vormen dit weekend het epicentrum van Overbroek Kermis. Voor de kinderrommelmarkt vanavond en de liveoptredens verspreid over het hele weekend wordt iedereen uitgenodigd in de tent. Jeroen Leenders en collega-stand-upcomedians komen op zaterdag hun ding doen in de parochiezaal. Met ook nog eens een foute party in de tent wordt zaterdag wel de grappigste dag van het weekend.

Het zwaartepunt ligt echter op zondag, met de Highland Games, die ter ere van het jubileum een hoger spektakelgehalte krijgen. “Wat dat precies inhoudt, willen we nog niet verklappen. Maar er zal sowieso veel kracht en behendigheid nodig zijn om binnen de opgelegde tijd in de spelen te slagen”, wil het Overbroeks Kermis Comité wel kwijt.

Het is intussen al het zesde jaar dat Overbroek de Highland Games organiseert. “Daarvoor hielden we vijftien jaar touwtrekwedstrijden en nog veel vroeger een volleybal- en voetbaltoernooi. Maar de Highland Games zijn toch een echte publiekstrekker.” En dat belooft dit jaar niet anders te zijn.

Stoom aflaten kan achteraf met een optreden van Tinnitus. Wie? “Authentiek Overbroeks”, klinkt het bij de organisatie. “Vroeger gingen ze als For Fun door het leven. Ook met Steamfull Crash en Power Convention keren we terug in de tijd. Ooit speelden deze bands uit de buurt de regio plat. Ze hebben al jaren niet meer gespeeld en komen speciaal voor dit jubileum weer samen. De huidige generatie van vijftigers en zestigers ging daar vroeger op uit. Pure nostalgie.”

Opbrengst voor verenigingen

Zoals de traditie het wil, wordt Overbroek Kermis maandag om 13u afgesloten met volksspelen. Ook die zijn naar verluidt legendarisch. Inschrijven kan om 12.30u in café Hoefijzer. En het feest is pas echt afgelopen als de inwoners er nog eens stevig kunnen invliegen op het Gieterkesbal, met een optreden van Switch Corona en Dj Promil in de feesttent aan de kerk in het centrum.

Overbroek Kermis steunt verschillende verenigingen. “De opbrengsten gaan elke dag naar een andere vereniging, daarom gebruiken we een rotatiesyteem, zodat elke vereniging om de paar jaar eens de hogere opbrengsten van een zaterdag of zondag kan krijgen.”

www.overbroekkermis.be,

Facebook.com/overbroekkermis