De beste transformatie ooit? Jani verricht mirakel in ‘Zo Man Zo Vrouw’

Stylist Jani Kazaltzis heeft de voorbije negen seizoenen van Zo Man Zo Vrouw al heel wat meegemaakt, maar het was behoorlijk schrikken toen hij aanbelde bij Sunny en Stefan. Hij was eerder het saaie type met veel beige in zijn kleerkast, haar kledingstijl omschreef ze zelf als “zo weinig mogelijk stof”. Hoog tijd voor een transformatie.

De 56-jarige Sunny is naar eigen zeggen “rockzangeres” en werd door Jani omschreven als “een foute party” op zich. Stefan (52) is een bouwkundig ingenieur die volgens Jani de bijnaam “beigeke” verdiende. De opdracht was een simpele kruisbestuiving: Sunny wat deftiger maken en Stefan wat “slettiger”.

Missie zeer geslaagd, blijkt uit de beelden. Ook Sunny en Stefan zelf waren zeer te spreken over hun gedaanteverwisselingen