“Ontwerpers van het masterplan hebben niet aan parkeerdruk gedacht”

Mil Boriau en Ria Letens, sinds enkele maanden uitbaters van café In de 7 Saeligheeden, hebben het moeilijk met de voorgestelde parkeerpolitiek en met het autoluw maken van Lillo. “De ontwerpers vertrekken van één wagen per adres. Dat klopt langs geen kanten, want omdat er in Lillo maar geen openbaar vervoer komt, heeft elk gezin wel twee wagens nodig. Een bewonersparking voor 25 wagens vraagt dus om moeilijkheden, want nu zijn er liefst 65 plaatsen”, zegt Mil Boriau. “Het druk bezochte douanekantoor beschikt over een wagenparkje van een vijftal wagens. Die moeten nu in de Scheldelaan parkeren en hetzelfde geldt voor de vele declaranten die naar het douanekantoor komen. Ook daar hebben de ontwerpers blijkbaar niet aan gedacht.” Achilles Van der Donck van het Landshuis stelt voor om niet één maar twee of meerdere parkings voor de bewoners te plannen. “Richting het Kazerneplein of de weide aan de dreef zijn mogelijke opties”, vindt hij.