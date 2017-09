“Na de smurrie van deze werken wordt Lillo een nog mooiere parel”

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet -

Achilles Van der Donck zit met dezelfde vragen als Mil Boriau, maar gaat er wel van uit dat Lillo na die moeilijke jaren een toeristische parel wordt. “Daarbij vergeten we soms dat de aanleiding voor deze grote infrastructuurwerken het Scheldewater is. Het Sigmaplan moet ons beschermen tegen de kracht van het water. Vandaag is het gewoon water en kijk zelf tot waar de Schelde zich opdringt”, aldus Van der Donck. “Vroeger maakte ik een businessplan voor een paar jaar, nu moet ik het een paar keer per jaar bijstellen, maar dat hoort nu eenmaal bij het ondernemen. De bezoekers van nu komen meestal met de auto. In de toekomst gaat dat zo blijven, maar wanneer er opnieuw een Scheldeveer is, bereiken we een andere doelgroep. Ook fietsers vinden hun weg naar Lillo. Als je door de smurrie van de komende werken kunt kijken, zie je dat Lillo een parel is. Dat is goed voor de horeca, maar ook goed voor iedereen die in Lillo een eigendom heeft. Die gaat in waarde stijgen”, aldus Van der Donck.