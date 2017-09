Award voor bedrijven

Nijlen - De economische adviesraad Ondernemend Nijlen reikt op vrijdag 17 november voor de eerste keer de award ‘Het gemeentelijk compliment’ uit. Alle inwoners mogen hiervoor tot 25 september bedrijven nomineren.

“Het compliment wordt een blijvende manier om dankjewel te zeggen tegen een ondernemer van onze gemeente. We spreken met dit gebaar erkenning en waardering uit voor ondernemers die een bijzondere verdienste hebben of die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet”, zegt schepen van Economie Griet Van Olmen (CD&V).

Er zijn drie categorieën: starter van het jaar, ondernemer van het jaar en de publieksprijs. Inwoners kunnen via mail en via een formulier in het gemeentehuis bedrijven nomineren. De lijst van genomineerden verschijnt van 30 september tot 31 oktober op de gemeentelijke Facebookpagina en dan kunt u stemmen om de publieksprijs te bepalen.

De starter van het jaar en de ondernemer van het jaar worden uit de nominatielijst gekozen door Ondernemend Nijlen en het schepencollege.

info@nijlen.be