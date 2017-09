Antwerpse verenigingen krijgen 10 cent per ingezameld blikje of plastic fles

Antwerpse verenigingen en buurtgroepen kunnen vanaf 22 september twee jaar lang geld inzamelen door blikjes en plastic flessen in te zamelen. Daarmee wil de stad aantonen dat het invoeren van statiegeld het zwerfvuil met 40% kan verminderen.

“Ieder jaar worden ongeveer tien miljoen drankverpakkingen in de Antwerpse straten achtergelaten. Zowel blikjes als plastic flessen. Met dit proefproject willen we laten zien dat het invoeren van statiegeld wel degelijk werkt en dat dit het zwerfvuil in onze stad flink kan terugdringen”, zegt Caroline Bastiaens (CD&V), Antwerps schepen voor Afvalbeleid.

Vanaf 22 september krijgen verenigingen 10 cent per achtergelaten blikje of plastic fles die ze van straat halen. “Op die manier kunnen de deelnemende organisaties een flink centje verdienen. Dat is mooi meegenomen. Maar we willen vooral aantonen dat statiegeld wel degelijk een verschil kan maken”, zegt de schepen.

2.750 euro in de portemonnee

Het project duurt twee jaar en Caroline Bastiaens zal binnenkort de deelnemende verenigingen bekendmaken. Aan het project is een maximumbedrag per vereniging verbonden. Meer dan 2.750 euro valt er niet te verdienen. “De kans dat dit project niet slaagt, is vrijwel nihil. Met het terugbrengen van blikjes en plastic flessen valt geld te verdienen”, aldus nog Bastiaens.

In het proefproject is het de stad Antwerpen die het ‘statiegeld’ betaalt voor het teruggebrachte leeggoed. En, de schepen hoopt dat het feit dat buurtorganisaties in hun eigen wijk troep verzamelen ook sluikstorters op andere gedachten brengt.