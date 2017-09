Strapdag sluitstuk van week Mobiliteit

Mechelen - Tijdens de Week van de Mobiliteit pakt Mechelen uit met een Car Free Day en een Strapdag. “Laat ons tijdens deze week onze gewoontes even doorbreken”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Zondag is het autovrije zondag in de Dijlestad. Wie in de binnenstad moet zijn, moet de wagen achterlaten. Daarnaast wil de stad de initiatieven van vorig jaar ook behouden. Zo is er de Car Free Day, waarop alle pendelaars aangemoedigd worden een duurzaam vervoermiddel te kiezen, te carpoolen of aan thuiswerk te doen. Dit jaar valt deze dag op donderdag 21 september. Ook de stadsdiensten doen mee.

“Het grootste deel van het stadspersoneel komt elke dag op een duurzame manier naar het werk”, zegt schepen van Mobiliteit ­Marina De Bie (Groen). “Amper een vierde gebruikt nog de auto. Toch kan het beter en hebben we als stad een voorbeeldfunctie. Daarom trakteren we op Car Free Day al het personeel dat op een duurzame manier naar het werk komt op een fairtrade ontbijt.”

Samen Strappen

De Week wordt afgesloten op vrijdag 22 september met de Strapdag, de autovrije schooldag bij uitstek. Scholen, kinderen en ouders worden aangemoedigd om zich die dag te voet (al stappend) of met de fiets (trappen) naar school te verplaatsen. “Nog te vaak zetten ouders hun kinderen met de auto af aan de schoolpoort, een trend die veel scholen willen doorbreken. In onze stad nemen twintig scholen deel, goed voor meer dan vijfduizend leerlingen”, zegt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA).