De Wever roept iedereen op om de marathon te lopen: “Als ik het kan uitlopen, moeten veel mensen het aankunnen”

Antwerpen - Sinds donderdag kan u zich inschrijven voor de volgende editie van de Antwerp Marathon. Van alle deelnemers vorig jaar ging burgemeester Bart De Wever veruit met de meeste aandacht lopen. “Een van de mooiste momenten van mijn leven”, noemt De Wever het moment dat hij op de Grote Markt over de finishlijn liep. De burgervader roept dan ook iedereen op om zijn voorbeeld te volgen.

Bart De Wever kwam vorig jaar voor het eerst aan de start van een marathon en verbaasde vriend en vijand door de afstand van 42km uit te lopen in een zeer aardige tijd van 4u13. “Het is een afstand waarvan ik vooraf dacht dat het onmogelijk was om hem te lopen”, geeft De Wever heel eerlijk toe in dit filmpje.

Nu beseft hij dat heel wat mensen dit in zich hebben. “Wie de basisconditie heeft voor de 10 miles, zou dit moeten kunnen ‘upgraden’ naar de marathon”, aldus De Wever, die er wel aan toevoegt dat een goede begeleiding en voorbereiding essentieel zijn. “Als ik het gehaald heb, moeten veel mensen het aankunnen. Ik nodig iedereen uit om er eens goed over na te denken”, zo besluit hij. De Antwerp marathon vindt plaats op zondag 22 april 2018.