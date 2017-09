De Antwerpse politica en voormalige minister Annemie Turtelboom (Open Vld) gaat drie maanden studeren aan de Amerikaanse universiteit Yale. Ze zal er ook les geven. “Blijkbaar vonden ze mij interessant genoeg.”

Tot en met november zal Annemie Turtelboom (49) les volgen aan de gerenommeerde Yale-universiteit in New Haven, in de Amerikaanse staat Connecticut. “Net na mijn ontslag (de liberale politica stapte in ...