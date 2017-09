MONTEVERDI FOREVER concert Musica Divina in Sint-Amandskerk

Geel - Wie in Venetië de Santa Maria Gloriosa dei Frari binnenstapt wordt overweldigd door zowel de architectuur als de vele kunstwerken van onder andere Titiaan en Bellini. Daartegenover werkt het graf van Claudio Monteverdi in de Milanesikapel erg bescheiden. Philippe Pierlot en zijn Ricercar Consort laten de muziek van deze grootmeester echter stralen zoals de lagunestad op een mooie lentedag. Het programma gaat van Monteverdi‘s befaamde Lamento della Ninfa tot het vijfstemmige Laudate Dominum. Alsof men na een boottocht op een van de vele Venetiaanse gondels de Frarikerk bezoekt: men wordt er letterlijk stil van.

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Italiaanse componist Claudio Monteverdi het levenslicht zag. Hij wordt geboren in de vioolbouwersstad Cremona in 1567 en wanneer hij 76 jaar later sterft in Venetië, heeft hij het Europese muzieklandschap voor altijd veranderd.

Ook voor Goeyvaerts Trio is 2017 een feestjaar. Het trio werd in 1997 opgericht en brengt dus ondertussen al 20 jaar het werk van 20ste- en 21ste-eeuwse componisten tot leven.

Philippe Pierlot, dirigent

Hanna Bayodi, sopraan

Yetzabel A. Fernandez, sopraan

Leandro Marziotte, alt

Jeffrey Thompson, tenor

Hans Jörg Mammel, tenor

Antonio Abete, bas

28 september 2017 van 20.15u tot 21.30u concert in de Sint-Amandskerk

Tickets kosten € 25 en voor -30j: € 10 http://musica-divina.be/

Incl. inleiding en receptie

