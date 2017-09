Stad investeert ruim half miljoen in nieuwe voetpaden

Mechelen - De stad Mechelen laat op vijf plaatsen de voetpaden vernieuwen. De eerste plek waar dat gebeurt, is de Voetbalstraat.

Een aannemer gaat in de week van 25 september van start in de Voetbalstraat, waar zowel de voetpaden als de boordstenen worden vernieuwd. Hij begint aan de woningen met de pare nummers langs de kant van de Tervuursesteenweg richting vaart.Vermoedelijk begin november moeten de werken klaar zijn.

Eens voetpaden vernieuwd zijn, wordt er altijd wit zand gestrooid. "Aan de bewoners vragen we om het zand regelmatig in de voegen te keren, wat de kans tegen verzakkingen verkleint en onkruid tegenhoudt. Ze moeten er wel op letten dat het niet in de groot terechtkomt, want dat kan de rioolroosters verstoppen", zegt schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA).

Nadien laat de stad ook nog de voetpaden in de IJzerstraat, de Ieperleestraat, de Mandelstraat en de straat aan het Esdoornplein vernieuwen. Alles samen trekt ze daar 550.000 euro voor uit.