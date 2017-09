Video van vreselijke doodsstrijd moet debat over euthanasie aanwakkeren

Sommige mensen houden het maar 15 seconden lang vol om naar deze film te blijven kijken en hoewel hij maar vijf minuten duurt, is het moeilijk om hem helemaal uit te kijken. ‘Stop the Horror’ is geen horrorfilm zoals we hem kennen, maar des te gruwelijker omdat alles wat er getoond wordt, echt is.

De film is gebaseerd op de dood van Australiër Greg Sims. De man stierf op 56-jarige leeftijd nadat hij dagenlang verpletterende pijnen had moeten doorstaan ten gevolge van zijn terminale hersenkanker. De film toont op een ongecensureerde manier hoe Sims leed in de laatste dagen van zijn leven.

De volledige film kan je bekijken op www.stopthehorror.com. Let wel, de beelden kunnen als erg schokkend ervaren worden.

Euthanasie

Hoewel het bloed en het geschreeuw in de film gruwelijk is, is het niet zomaar de bedoeling te choqueren. Hij werd gedeeld door activisten die strijden voor het legaliseren van euthanasie in Victoria. “Vergis je niet”, vertelt directeur van Go Gentle Paul Price. “Het verhaal van Greg Sims is echt.”

“Het gaat maar over een klein deel van terminaal zieke mensen maar de pijn en het lijden van Greg en zijn familie bestaat en zal blijven bestaan tot er andere keuzes beschikbaar zijn om een leven te beëindigen.”

De dochter van Sims was nauw betrokken bij de productie van de film en is er zelf ook in te zien. “Nia’s moed in het vertellen van haar eigen verhaal en dat van haar vader zal hopelijk het geweten beroeren van beleidsmakers in Victoria die snel zullen beslissen om de horror te stoppen of niet.”

“Ja, de film maakt je van streek, maar we kunnen ons niet afwenden van de realiteit van het vreselijke lijden dat zal blijven doorgaan tot deze wet gestemd is”, aldus Price. Het parlement in Victoria is ondertussen bezig met de voorbereidingen voor het debat over de wet.