Mode Marc Jacobs sluit New Yorkse modeweek af en maakt meteen komaf met geruchten

De voorbije maand deed het gerucht de ronde dat het gelijknamige merk van de Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs in financiële moeilijkheden zat. Als gevolg daarvan, zou zijn defilé op de New Yorkse modeweek in het gedrang komen en misschien zelfs geannuleerd worden. Jacobs ontkende de roddel eerder met klem aan modesite Women’s Wear Daily en stond er woensdag weer helemaal in the big apple. Hij boekte de grootste modellen in de business, onder wie Gigi Hadid en Kendall Jenner, en de beau monde van modeland was zoals altijd present. Van Anna Wintour tot Raf Simons: ze zaten op de eerste rij om de nieuwste collectie te bewonderen. Die was een trip door de geschiedenis van het label en tegelijk een kleurrijke verkenning van verschillende culturen, afgewerkt met een sportieve toets. Denk aan jurken met Japanse bloemenprint, heuptasjes en gestreepte transparante shirts. De enige constante? Een satijnen tulband op het hoofd van de modellen..