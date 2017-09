Tien dagen geleden was ze nog serveerster, nu loopt ze voor 'onze' Raf Simons

De Amerikaanse Remington Williams serveerde tot voor kort in het Mexicaanse grillrestaurant ‘Chipotle’ in het Texaanse Austin. Maar toen werd ze plots ontdekt als model en mocht ze meteen naar New York om er te defileren op de catwalk van enkele wereldberoemde ontwerpers. Dromen, ze komen soms écht uit.

Toen Remington op een doodnormale dag borden stond te wassen in het restaurant, werd ze gezien door een modellenscout. Die stapte op haar af en vroeg of ze interesse had om mee te reizen naar New York om een modellencarrière uit te bouwen. De vrouw stemde in, tekende bij DNA Models, dat ook topmodellen Natalia Vodianova en Linda Evangelis onder hun hoede heeft, en liep vorige week al op de catwalks van Calvin Klein en Marc Jacobs.

Calvin Klein / Marc Jacobs / Sies Marjan

Raf Simons

In de Amerikaanse Vogue doet ze haar verhaal over haar allereerste week als topmodel. Daarin verklapt ze dat onze landgenoot Raf Simons haar een catwalkloopje aanleerde. “Tijdens mijn callback heeft hij me leren lopen. Hij had ook evengoed een ander meisje kunnen kiezen, maar hij geloofde in me. Hij heeft echt de tijd genomen opdat ik zou kunnen meelopen in de show”, klinkt het enthousiast. Ook designer Marc Jacobs heeft ze al persoonlijk ontmoet. Net als topmodellen Gigi Hadid en Kaia Gerber, die geboekt waren voor zijn show.

Toekomstplannen

Tijdens de New Yorkse modeweek deelde de vrouw, die al heel haar leven gepassioneerd is door mode, een appartement met collega-modellen in de stad. Van een concurrentiële strijd heeft ze niets gemerkt. “Toen ik defileerde voor Calvin Klein, keken al mijn kamergenoten naar de livestream. Ze juichten me toe. Ik had nooit verwacht dat ik zo snel vrienden zou maken”, zegt ze. Jawel, het ziet ernaar uit dat de naam Remington Williams nog vaak zal opduiken in modeland. Ze wil haar studies grafische vormgeving combineren met modellenwerk en ziet het zitten om de komende weken ook furore te maken op de Europese modeweken. Intussen leert ze (nog) beter op hoge hakken lopen. “Ik draag ze zelfs als ik naar de kruidenier ga. Modellen krijgen nooit genoeg waardering omdat ze wandelen gekke schoenen zo makkelijk doen ogen”, klinkt het.