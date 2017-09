School in Sint-Niklaas tijdelijk geëvacueerd na telefonische bommelding

Sint-Niklaas - De vrije basisschool Onze-Lieve-Presentatie in Sint-Niklaas werd donderdagochtend opgeschrokken door een telefonische bommelding. De politie nam geen enkel risico en evacueerde meteen de hele school. Een uurtje na de melding mochten de leerlingen opnieuw naar de klas.

De bommelding liep binnen in de school omstreeks 9.30 uur. De politie ging onmiddellijk over tot evacuatie van de volledige school. Alle kinderen werden tijdelijk ondergebracht in de gebouwen van een sportcentrum in de buurt. De straat waar de school ligt, de Watermolendreef, werd afgezet. De politie onderzocht in tussentijd de hele school. Om 10.30 uur konden alle kinderen terugkeren naar de school. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas benadrukt in een persbericht dat iedereen veilig en wel is. ‘De ouders hoeven zich geen zorgen te maken en moeten zeker hun kinderen niet vroegtijdig van school halen”, klinkt het. De politie zet intussen het gerechtelijk onderzoek voort.