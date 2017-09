80 illegalen kraken hotel in Brussel: “Theo Francken, geef ons papieren”

Een groep van tachtig asielzoekers heeft gisteravond het Hotel Astrid in het centrum van Brussel ingenomen. “We vragen verblijfspapieren aan België en Theo Francken. En onderdak”, klinkt het. De veelal uitgeprocedeerde Afrikanen willen het hotel bezet houden tot – minstens – na de winter. Het kabinet van Francken reageert formeel: “Regularisatie? Geen sprake van.”

Foto: Filip De Smet

In tien minuten tijd was het hele hotel dat honderd kamers telt, bezet door de sans-papiers. Dat was gisteren te horen bij om­wonenden van Hotel Astrid. “Ze kwamen uit het niets en plots was het hotel van hen”, klinkt het. Hotel Astrid, een zakenhotel in het centrum van Brussel, ging enkele jaren geleden failliet. Sindsdien staat het hotel leeg.

De bezetters zijn een groep van zo’n tachtig Afrikanen uit onder meer Gambia en Ghana. Die landen hebben het economisch moeilijk, maar er woedt geen oorlog. Daarom zijn de meesten van hen al eerder uitgewezen. “Maar wij willen niet terug naar Afrika. We willen hier blijven. België is een goed land”, zegt een bezetter. “Wij vragen verblijfs­papieren en onderdak. Sommigen van hen zijn hier al tien jaar illegaal in België. Er moet iets gebeuren”, zegt iemand anders.

De groep woonde eerste in een kraakpand in Etterbeek maar moest daar weg omdat het gebouw onveilig verklaard werd. Daarnaast zitten in het hotel ook vijf kinderen en ‘transmigranten’ die naar Engeland willen geraken. “Er is elektriciteit en water. We zitten hier goed”, klinkt het tevreden bij de groep die gisteren op de benedenverdieping een slaapzaal inrichtte. “We hopen hier te kunnen blijven te na de winter. Ons uitzetten is niet meteen mogelijk. Daarvoor is een rechterlijk bevel vereist en dat duurt minstens twee à drie weken. En hopelijk nog veel langer.”

Foto: Filip De Smet

De politie liet gisteren weten dat ze voor­lopig niet zal optreden. “Wij wachten op ­instructies van de burgemeester”, klinkt het. Burgemeester Philippe Close (PS) liet gisteren op zijn beurt verstaan dat hij de situatie voorlopig niet zal aanvechten. “De eerste stap moet door de eigenaar gezet worden. Hij moet ons op de hoogte brengen van de bezetting. Dat is nog niet gebeurd. Dus voorlopig doen we niks”, zegt zijn woordvoerster.

Het kabinet van Theo Francken reageert kordaat op de bezetting. “Als de eis van de bezetters een collectieve regularisatie is dan is ons antwoord even duidelijk: Geen sprake van!” aldus woordvoerster Katrien Jansseune.