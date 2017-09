Lewis Hamilton gaat voor een hattrick in Singapore

Een overwinning en niets minder dan de overwinning, daarvoor gaat Lewis Hamilton komend raceweekend. De Brit wil in Singapore een hattrick scoren en zijn derde race op rij winnen.

Lewis Hamilton won de voorbije twee races in België en Italië, hij werd daarmee de eerste rijder die dit seizoen twee races op rij wist te winnen. Komend weekend wil Hamilton daar een zogenaamde 'hattrick' van maken, al beseft Hamilton ook dat het niet eenvoudig zal worden.

De voorbije twee races werden op circuits gereden waar hoge topsnelheden werden behaald en pure motorkracht enorm belangrijk was. Het stratencircuit van Singapore staat daar met haar vele trage bochten compleet haaks op.

"Ik denk dat wat we van die twee raceweekends geleerd hebben ons ook in Singapore zal helpen," aldus Hamilton. "Ik denk echter nog steeds dat Ferrari erg snel zal zijn. Ze zijn erg snel op de trage en medium snelle delen van het circuit."

Hamilton veroverde in Italië de leidersplaats in het kampioenschap en is duidelijk van plan om zijn voorsprong te verdedigen.

