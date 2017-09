Inschrijven voor Antwerp Marathon kan vanaf vandaag

Antwerpen - De inschrijvingen van de Antwerp Marathon 2018 gaan vandaag om 12.00u al open. De Antwerp Marathon maakt ook in 2018 deel uit van de Antwerp 10 Miles & Marathon en vindt plaats op zondag 22 april. De inschrijvingen voor de andere afstanden openen in december. De organisatie komt zo tegemoet aan de grote vraag om de inschrijvingen voor de Antwerp Marathon vroeger te openen.

Burgemeester Bart De Wever liep tijdens de voorbije editie in eigen stad zijn allereerste marathon en kan dus als geen ander inschatten hoe het voelt om de Antwerp Marathon te finishen. “Het lopen van een marathon in Antwerpen is één van de mooiste momenten in mijn leven. Lange tijd dacht ik nooit een marathon aan te kunnen, maar als je dan ziet dat al je trainingen zijn vruchten afwerpt, is dat een enorme ontlading.”