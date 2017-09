Burgemeester De Wever en schepen Ait Daoud bezegelen samenwerking tussen Antwerpse en Marokkaanse jeugd

Vier Antwerpse jeugdorganisaties gaan samen met twee partners in het noordoosten van Marokko – de regio waar de meerderheid van de Antwerpse Marokkanen haar roots heeft – projecten opzetten rond milieu en samenleving. Daarvoor zijn ze naar Berkane gereisd om met burgemeester Bart De Wever en schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud een samenwerkingsakkoord te tekenen.

Bedoeling is dat eind 2018 een dertigtal Antwerpse jongeren naar Marokko reist om er samen met de lokale jeugd projecten uit te werken. “Die jongeren, van diverse komaf, worden geselecteerd uit de Antwerpse jeugdwerkingen JES, Formaat, Kras Jeugdwerk en Scouts & Gidsen Vlaanderen”, zegt Yasmia Settia, de jeugdwerkster die de samenwerking begeleidt en ondersteunt.

Yasmia Settia Foto: KVH

“In februari zullen al vijf jongeren naar hier reizen om samen met Marokkaanse jongeren van de organisaties L’Homme et Environnement uit Berkane en Isaaf uit Jerada met hun eigen insteek de projecten voor te bereiden. In het najaar komt de hele groep van dertig Antwerpse jongeren dan samen met evenveel Marokkaanse jongeren de projecten concreet uitwerken. Welke richting die projecten uitgaan, weten we nog niet. Het is volledig aan hen om dat uit te werken. Zij zijn de kapitein, wij kijken aan de zijlijn toe als coach”, zegt Yasmia Settia.

De twee betrokken Marokkaanse organisaties houden zich bezig met ecologie, vrouwenrechten, educatie en socioculturele thema’s. “Het jeugdwerk is hier anders georganiseerd dan bij ons”, zegt Illias Marraha van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Ze werken veel rond basisrechten, zetten medische campagnes op, bouwen een school voor vrouwen, installeren irrigatiesystemen... Ze willen zoveel doen dat ze altijd een tekort hebben aan vrijwilligers en aan geld. Wij kunnen van hun ambities veel leren. Centraal in dit proces staat de verbinding tussen de jongeren. Hoe kijken zij naar de samenleving en hoe kunnen ze elkaar hierin inspireren?”

De samenwerking heeft 15.000 euro steun van de Antwerpse dienst Ontwikkelingssamenwerking gekregen. Volgend jaar komt daar nog eens 20.000 euro bij en er wordt ook een subsidiedossier bij Erasmus ingediend.