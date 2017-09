Hoe de Antwerpse wegenwerken er voor zorgen dat fietskoeriers plots de stad lijken over te nemen

In Antwerpen zijn al honderden fietskoeriers actief die pakketjes en restaurantmaaltijden aan huis leveren, en ook in Mechelen slaat de trend aan. Wegenwerken geven fietskoeriers nog extra werk. Ook een door werken omgeven Antwerpse lunchzaak zet voortaan fietskoeriers in. “We maken van de nood een deugd.”

Het is niet alleen de fameuze knip van de Leien, ook andere wegenwerken zetten de rem op het verkeer in Antwerpen. Dat vormt een uitdaging voor ondernemers in de stad. Voor hen is het zaak om creatief ...