Joos Van Goethem, zoon van Antwerpse rector, over zijn coming-out: “Zelfs na de Barbies had hij het nog niet door”

Antwerpen - Joos Van Goethem, 30 jaar, leraar en homo, kan er vandaag smakelijk om lachen. “Ook toen ik op mijn vijfde voor Sinterklaas Barbiepoppen vroeg, stonden mijn ouders daar verder niet bij stil.” Zijn vader, dat is Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. Herman vertelt in Knack openhartig over hoe het is om ouder te zijn van een andersgeaard kind.

“Ik stond aan de grond genageld“, zegt de rector over de coming-out van zijn zoon toen die 16 was. “Onze grootste schok was niet zijn geaardheid, maar wel dat we die totaal niet hadden gezien. Zo’n cruciaal ...