Als het van KU Leuven-rector Luc Sels afhangt, gaat het aantal studentenhuizen waar jongens en meisjes niet mogen samenwonen drastisch omlaag. In de andere universiteitssteden zoals Antwerpen verdwenen die jaren geleden al, maar Leuven telt er nog bijna duizend.

In Leuven bepalen kotbazen nog steeds zelf of ze hun kamers aan jongens of meisjes verhuren. Illegaal, want onderscheid op basis van geslacht is wettelijk verboden. Toch telt de studentenstad nog 929 ...