Servië is laatste halvefinalist op EK basket na zege tegen Italië

Servië heeft het vierde en laatste ticket veroverd voor de halve finales van het EK basketbal voor mannenteams. De Serviërs versloegen woensdag Italië met 67-83 (rust: 33-44) in de Sinan Erdem Arena in het Turkse Istanboel.

Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings) was met 22 punten het best bij schot bij de Serviërs. De Italiaan Marco Belinelli (Atlanta Hawks) wierp 18 punten door de korf.

Servië, dat op de eerste plaats eindigde in de groep van de Belgian Lions, speelt in de halve finales tegen Rusland. De Russen, die eerder op de dag Griekenland met 74-69 versloegen, en de Serviërs kijken elkaar voor de tweede keer in de ogen op dit EK.

In de poulefase was Rusland met 75-72 te sterk voor de troepen van Aleksandar Djordjevic. Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro behaalden de Serviërs zilver. In de andere halve finale staat titelverdediger Spanje tegenover Slovenië.