Nu definitief: geen toekomst voor zwembad ’t Ondiep

Wijnegem -

Het gemeentelijk zwembad sluit op 1 december 2019 definitief de deuren. Het schepencollege vond ondanks herhaalde pogingen te weinig buurgemeenten bereid om mee te investeren in een vernieuwing van ’t Ondiep. “Wijnegem is een kleine gemeente en alleen kunnen we die kosten niet dragen”, aldus schepen van Sport Paul Van Dael (N-VA).