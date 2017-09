Modegoeroe Tiany Kiriloff lanceert haar tweede boek

Op 14 september lanceert Tiany Kiriloff haar tweede boek. Dat doet ze in de Antwerpse schoenenzaak Coccodrillo. In ‘The goodlife tussen luiers en stiletto’s’ legt ze uit hoe ze haar hectische leven op wieltjes krijgt en geeft ze heel wat praktische tips mee over stijl en goede adressen.

“Ik deel heel graag alles wat mij inspireert en mij draaiende houdt. Hopelijk zullen mijn hersenspinsels anderen helpen om zo gelukkig en stijlvol mogelijk door het leven te kunnen flaneren", zegt ze.

De carrièrevrouw en tevens mama van drie kinderen legt uit hoe ze haar leven georganiseerd krijgt en hoe imperfect ook perfect kan zijn. Ook familie, vrienden en collega's komen aan het woord in deze inspiratiegids.

Daarnaast toont de modekenner hoe zij het hoofd koel probeert te houden in de digitale wereld, een wereld die aan de basis ligt van het succes van haar mode- en lifestyleplatform Belmodo, maar waar ze af en toe ook afstand van neemt.

De eerste honderd dames die het boek kopen, maken kans op hun favoriete paar designerschoenen. De lancering gaat door op 14 september, om 19u30. Je kan gewoon mee aanschuiven aan de deur van Coccodrillo in de Arenbergstraat.

“The good life tussen luiers en stiletto’s’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en Belmodo en kost 25 euro.

Info: www.borgerhoff-lamberigts.be en www.belmodo.be