Lady Gaga dagvaardt Canvas-programma ‘Radio Gaga’

De makers van het populaire Canvas-programma Radio Gaga, Dominique Van Malder en Joris Hessels, hebben een dagvaarding ontvangen van de enige echte Lady Gaga - of toch haar advocatenkantoor. Ze vindt dat de naam ‘Radio Gaga’ te veel lijkt op haar artiestennaam.

De Amerikaanse zangeres Stefani Germanotta, ofte Lady Gaga, zou van plan zijn om een internationaal patent op haar naam te nemen. Geen wonder dus dat ze vindt dat ‘Radio Gaga’ te veel lijkt op haar artiestennaam.

In februari waren de makers en bedenkers van ‘Radio Gaga’, Dominique Van Malder en Joris Hessels, dan ook verrast toen ze een aangetekend zenden in de bus kregen van haar advocatenkantoor. “Eerst moesten we erom lachen, maar het was toch vooral een schrikken”, aldus Hessels op Studio Brussel.

De claim van Lady Gaga lijkt echter geen steek te houden. “Als er iemand recht heeft op de naam ‘Radio Gaga’, dan is het Queen of de erfgenamen van Freddie Mercury”, verduidelijkt Hessels. “We hebben haar geantwoord dat we gerust eens met haar of haar advocaten willen praten, en dat gaan we binnenkort ook doen.”

Dat het nieuws woensdag bekend raakte, is wellicht geen toeval. Het derde (en laatste) seizoen van Radio Gaga gaat dan namelijk van start. Het duo parkeert hun caravan aan alcohol- en drugs-afkickcentrum De Kiem in Gavere.