School pas twee weken open, maar nu al te klein

Heist-op-den-Berg -

De gloednieuwe basisschool van het Heilig-Hartcollege in de Biekorfstraat in Heist-op-den-Berg is nu al te klein. Na Nieuwjaar zijn er twee klasjes voor kleuters te weinig. Het aantal leerlingen is de voorbije negen jaar sneller toegenomen dan iemand zich bij het ontwerp kon voorstellen.