Mechelse echtparen 65 en 70 jaar getrouwd

Mechelen - Zeventig en vijfenzestig jaar getrouwd: die eer was gisteren voor twee Mechelse koppels bestemd waar schepen van Burgerzaken, Marc Hendrickx (N-VA) een bronzen Mechels beiaardklokje en bloemen namens het stadsbestuur ging overhandigen.

Paul De Wilde en Malvine Aerts, beiden 87 jaar, vierden hun briljanten huwelijksfeest. Omdat één van hen niet best te been is, gaat de schepen hen persoonlijk aan huis feliciteren. Het koppel heeft één zoon, Dirk, en die klinkte gisteren mee het glas op de 65ste huwelijksverjaardag van zijn ouders.

Jubilaris Paul heeft heel zijn carrière gewerkt als gereedschapsmaker bij de firma Gobers op de Liersesteenweg. “Altijd veel arbeidsvreugde gekend”, lacht de jubilaris, die in ene gezellig flatje naast het voetbalstadion van de Racing, hun ‘oude dag’ doorbrengen.

Oud-Racingspeler

In het rustoord Milsenhof werden Daniël Pluvier (93) en vrouwtje Maria Van der Auwera (93) gevierd voor hun platina-bruiloft. “Zeventig jaar getrouwd. We maken het bij ons in Mechelen een viertal keer per jaar mee. De koppels worden alsmaar ouder”, zegt de schepen.

Daniël is een oud-speler van Racing Mechelen. “Maar ik werkte 41 jaar als mekanieker bij ’t Arsenaal waar ik nog gesleuteld heb aan de eerste stoomlocomotief in Mechelen”, herinnert hij zich nog. Uit hun huwelijk werd dochter Ingrid geboren.