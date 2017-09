Celstraffen tot negen jaar voor invoer van minstens 1,2 ton cocaïne

Borsbeek - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twaalf beklaagden celstraffen van veertig maanden tot negen jaar en boetes tot 42.000 euro opgelegd voor de in- en uitvoer van grote partijen cocaïne en hasj. De douane kon in totaal 1.242,7 kilo coke in beslag nemen.

Carlos C. (53) uit Borsbeek was de spilfiguur in dit omvangrijke drugsdossier en was bij zowat alle transporten betrokken. Hij regelde namelijk de logistieke kant van de drugstrafieken en deed daarvoor een beroep op expediteurs, transporteurs, etc.

De politie kreeg lucht van zijn louche zaakjes toen in Antwerpen op 30 juli 2015 een partij van 758,7 kilo cocaïne werd aangetroffen in een container met houtskool uit Paraguay. De Nederlanders Stefanus F. (48) en Machiel S. (48) hadden het transport gefinancierd.

Verder onderzoek naar Carlos C. en zijn kompanen bracht nog meer feiten aan het licht. Op 17 november 2015 kon 484 kilo cocaïne in een container met plastic uit Ecuador onderschept worden. De drugs waren bestemd voor een bende uit Hamburg en die kon er niet mee lachen dat de partij verdwenen was. De Borsbekenaar moest het in Rotterdam komen uitleggen en werd daar drie dagen vastgehouden. Toen hij op 26 november 2015 werd vrijgelaten, besloot de politie om de bende op te rollen.

Het onderzoek had intussen voldoende elementen opgeleverd om de beklaagden aan nog een resem andere feiten te linken, zoals de invoer van een lading cocaïne, die verstopt zat in een container dakpannen, en de invoer van een partij drugs uit Iran. Beiden konden evenwel niet onderschept worden.

De bende had tussen juni en oktober 2015 ook 900 à 1.200 kilo hasj ingevoerd vanuit Spanje. De drugs werden vervolgens vanuit een loods in Grobbendonk met de wagen, in verborgen compartimenten, naar Nederland, Duitsland of Scandinavië gebracht. De bende had ook voorbereidingen getroffen om nog meer cocaïne in te voeren vanuit Ecuador, Colombia en Paraguay en om cocaïne uit te voeren naar het Verenigd Koninkrijk.