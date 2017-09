Lier - Als het van Jan Roobaert afhangt, gaan we in de toekomst steeds meer ondergronds doen. De Lierse ingenieur en aannemer denkt bijvoorbeeld aan slapen, koken en werken.

Kort nadat hij in Sint-Katelijne-Waver als ingenieur afstudeerde, ging Jan Roobaert als projectleider aan de slag bij een grote ondernemer. In 2001 startte hij in Lier zijn eigen aannemersbedrijf op. ...