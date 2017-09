Medewerker Herbalife gaat compleet uit de bocht tegen Vlaamse Lara: “Tja, blijf dan dik, hé”

Een medewerker van de Belgische tak van voedingsbedrijf Herbalife is onlangs volledig uit de bocht gegaan tegen een potentiële klant. Omdat de Vlaamse vrouw weigerachtig stond tegenover zijn al onbeleefde aanbod, gaf hij haar een stevige sneer terug.

Herbalife - een bedrijf dat voedingsproducten verkoopt - probeert mensen wereldwijd te overtuigen om gezond te eten en door middel van de juiste voeding hun gewicht onder controle te houden. Het is de taak van de medewerkers om onder andere via Facebook potentiële klanten aan te spreken.

Maar een medewerker pakte dat onlangs helemaal verkeerd aan bij de Vlaamse Lara. Aan het begin van het gesprek zei hij meteen dat hij op zoek was naar mensen met overgewicht. De vrouw kon daar niet mee lachen en diende de man van antwoord: “Geachte, bedankt voor het aanbod. Maar uw onprofessionele insinuatie geeft mij niet de neiging om op uw voorstel in te gaan. Vriendelijke groeten, Lara.”

Daarop ging de medewerker helemaal uit de bocht. “Tja, blijf dan dik, hé”, antwoordde hij.

(Lees hieronder verder)

Excuses

Uit ongenoegen postte de vrouw de conversatie op de Facebookpagina van Herbalife. In sneltempo ging haar bericht viraal. Intussen heeft ook het bedrijf zelf gereageerd.

“Beste Lara, Allereerst onze oprechte excuses voor deze vervelende ervaring. Laten we voorop stellen dat dit niet onze manier van benaderen is en wij distantiëren ons dan ook van deze persoon en zijn manier van benaderen. We gaan dit uitzoeken en achterhalen waarom jij op deze ongepaste manier benaderd bent. Graag zouden we in contact met je komen en je iets aanbieden om deze vervelende situatie op te lossen. Zou je ons een PB kunnen sturen zodat we contact met je kunnen opnemen? Nogmaals onze excuses en we horen graag! Herbalife België.”