Dierenbeul takelt schaap op vreselijke wijze toe: oren afgesneden, poten gevild

Een dierenbeul heeft in het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge een schaap bruut mishandeld. Bij het dier werden de oren afgesneden tot op de schedel. Verder had het schaap grote snijwonden op de poten en in de nek. Een lokaal asiel heeft het beestje opgevangen.

Het werk van een “geesteszieke dierenbeul” en “onmenselijk”. Zo noemt Willy Desmedt, voorzitter van dierenasiel De Schakel, de mishandeling. In de nacht van dinsdag op woensdag werd het asiel opgeroepen voor een loslopend schaap op de Glabbeeksesteenweg in Tielt-Winge. Bij aankomst waren werknemers geschokt over de toestand van het dier: beide oren waren afgesneden tot tegen de schedel en zowel in de nek als op drie van de vier poten had het beest grote snijwonden tot wel 8 centimeter lengte. “De vellen hingen eraan”, aldus Desmedt tegen het Nieuwsblad.be.

Het schaap werd meegenomen naar het asiel, waar de politie werd ingeschakeld. Ondertussen ontfermde een dierenarts zich over het toegetakelde dier. Het duurde uren om het schaap te verzorgen. De kans is groot dat het dier erbovenop komt, maar dan moeten de wonden niet gaan etteren. “Er is 80 procent kans dat het helemaal goed komt, maar de kans op etter blijft”, aldus Desmedt. Om dat te voorkomen worden de oren drie keer per dag verzorgd.

De politie is een onderzoek gestart naar de gruwelijke mishandeling. Het asiel plaatste een oproep op Facebook in de hoop dat getuigen zich melden. Er zijn al de nodige reacties binnengekomen, maar het onderzoek is nog volop bezig. Desmedt raadt schapenhouders in de buurt aan om de dieren ’s nachts binnen te houden of in een wei dichtbij een woning.

Wie meer weet over de mishandeling kan contact opnemen met dierenasiel De Schakel (0474/86.38.42) of met de politiezone Hagelland (013/350350).