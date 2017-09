Aannemer krijgt de schuld voor defecte lift van de fietserstunnel: “Hij komt engagement niet na”

Linkeroever - De lift van de fietserstunnel aan de kant van Linkeroever is defect. Pas in de loop van volgende week zal het euvel hersteld kunnen worden. “We gaan de aannemer op het matje roepen”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Door de vernieuwing zijn de liften betrouwbaarder”, zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) begin juni. Toen werden de vernieuwde liften in de Kennedyfietstunnel weer in gebruik genomen. Ze waren op dat moment vier maanden buiten dienst geweest. Goed drie maanden na de vernieuwing is het opnieuw trappen lopen geblazen in de tunnel. Sinds gisteren weigert de lift op Linkeroever dienst. Een vervelende situatie, niet in het minst voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), verantwoordelijk voor de tunnels en hun liften.

“Sinds de vernieuwing sluit de deur niet meer mechanisch maar volgens een elektrisch systeem met infrarood”, legt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van AWV uit. “We weten niet hoe dat komt maar alleszins moet de module vervangen worden.”

“Schuld van de aannemer”

Foto: Kris Hossey

AWV is alleszins niet van plan zelf het boetekleed te dragen voor het feit dat de lift pas in de loop van volgende week terug in gebruik genomen kan worden. Er wordt resoluut naar liftenbouwer ThyssenKrupp gewezen. “De aannemer was het engagement aangegaan om dat onderdeel als reserve te bestellen. Dat is niet gebeurd”, verklaart Schoenmaekers de beschuldigende vinger. “We verwachten meer van de aannemer.”

Ondertussen zou het bewuste stuk besteld zijn door ThyssenKrupp. “De verwachting is nu dat de herstelling begin volgende week kan plaatsvinden”, aldus Schoenmaekers. In de loop van de week zal de lift dan terug gebruikt kunnen worden. “De aannemer zal op het matje geroepen worden”, besluit AWV.

Bij ThyssenKrupp wilde gisteren niemand reageren op de problemen met de lift en de rol die het bedrijf daarin zou spelen.