De afgelopen zomertransfermercato brak alle records: duizelingwekkend bedrag uitgegeven aan nieuwe spelers

Brussel - Er is deze zomer wereldwijd een recordbedrag van 4,71 miljard dollar (3,96 miljard euro) aan transfers uitgegeven door de voetbalclubs. Dat liet wereldvoetbalbond FIFA woensdag weten in een uitgegeven rapport. De Engelse clubs gaven tussen juni en augustus met 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) het meeste geld uit van alle landen.

“Tussen 1 juni en 1 september 2017 hebben in totaal 7.590 transfers plaatsgevonden in de mondiale voetbalwereld”, staat te lezen op de officiële website van de FIFA. “Het totaal geïnvesteerde bedrag in die transfers bedraagt 4,71 miljard dollar, wat bijna evenveel is als de 4,79 miljard die in het volledige jaar 2016 uitgegeven zijn.”

Het zijn vooral de clubs uit de vijf grote voetballanden die verantwoordelijk waren voor het recordbedrag. Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk zijn verantwoordelijk voor 21,2% van het aantal gerealiseerde transfers en voor 77,9% van het totaalbedrag.

Vooral de Engelse ploegen waren gul met hun uitgaven. Met 1,4 miljard dollar gaf het meer dan het dubbele uit dan eender welk land. Ook Frankrijk deed met 604,1 miljoen dollar (508,4 miljoen euro) flink zijn duit in het zakje, vooral door de veelbesproken transfer van Neymar naar PSG. De Spaanse ploegen vergaarden met 752,3 miljoen dollar (632,8 miljoen euro) dan weer de meeste inkomsten.