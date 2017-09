Man die reeks overvallen op juweliers op zijn geweten heeft riskeert vijf jaar cel

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft vijf jaar cel gevorderd voor Peter D.S. uit Antwerpen, die vervolgd wordt voor vier overvallen op onder meer juweliers. De 39-jarige man pleegde de feiten nadat hij niet was teruggekeerd uit penitentiair verlof. “Ik wilde wel terug naar de gevangenis, maar niet zonder geld”, vertelde hij na zijn arrestatie.

Peter D.S. keerde in september 2016 niet terug naar de gevangenis nadat hij een uitgangspermissie had gekregen. Hij raakte op de dool en had geld nodig. Op 9 november stal hij drie gouden armbanden bij een juwelier in Wilrijk. Hij verkocht ze en vergokte de opbrengst.

Begin dit jaar koos hij een man uit die door ziekte slecht te been was en overviel hem in zijn woning. Hij spoot eerst met pepperspray en sleurde het slachtoffer dan naar zijn slaapkamer waar hij hem vastbond. Peter D.S. bedreigde hem met een mes en dwong hem te vertellen waar zijn waardevolle spullen lagen. Hij ging met geld, juwelen, een zonnebril en bankkaart aan de haal. Met de kaart haalde hij later nog geld af.

Op 14 februari overviel hij een juwelier in Hoboken. Ook hier gebruikte hij pepperspray. De verkoopster vluchtte achteraan in de winkel, terwijl hij juwelen mee griste. Een medewerkster herkende hem als de broer van een vroegere klasgenoot en zo werd hij geïdentificeerd. Peter D.S. liep tien dagen later tegen de lamp, toen hij opnieuw een juwelier in Antwerpen wilde overvallen.

Hij bekende alle feiten. Volgens zijn advocaat was het fout gelopen door zijn drugs- en gokprobleem. Hij vroeg een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

Vonnis op 27 september.