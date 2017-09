Dove baby hoort mama’s stem voor de eerste keer en fleurt helemaal op

De Amerikaanse Lexi Daniella is drie maanden geleden doof geboren. Maar nu krijgt het meisje een tijdelijk hoorapparaat, waardoor ze normaal zou kunnen horen. Haar reactie wanneer ze beseft dat er geluid uit haar mama’s stem komt, is hartverwarmend.

Een beetje verward kijkt Lexi in het rond wanneer ze plots allerlei geluiden hoort. Een vrouwelijke stem, iemand die op zijn stoel zit te friemelen... Maar wanneer de kleine meid doorheeft dat de stem die ze hoort, bij haar mama hoort, fleurt ze helemaal op. Ze glimlacht van oor tot oor en laat alle harten smelten.

“Lexi probeerde te praten met mij door haar mond te bewegen”, zegt mama Francisca. “Het was heel erg lief om dat te zien, maar als je weet dat ze eigenlijk niks hoort, breekt dat je hart tegelijkertijd. Terwijl we wachtten op haar hoorapparaat, leerden we ook de basis van gebarentaal. Nu zullen we dat enkel nog moeten gebruiken wanneer ze haar apparaatje af zet.”