Easywood Music Festival sluit zomerseizoen af

Kalmthout - Op zaterdag 16 september gaat om 16u de vierde editie van het Easywood Music Festival van start aan het Kerkeneind ter hoogte van café De Zoeten Inval.

Zes bands met een stevige link naar Kalmthout én twee lokale DJ’s zorgen voor een stijlvol afscheid van de festivalzomer. De presentatie is in handen van URUZ, één van de beste beatboxers van België.

Tot 19 uur is er voor de kinderen een springkasteel en schminkstand voorzien voor het politiegebouw, niet ver van het podium. Op het nabijgelegen pleintje aan de bib kan je een demonstratie capoeira bijwonen. Honger is geen reden om naar huis te gaan, want Thai Food zal er met een kraampje staan.

Een deel van de drankopbrengsten gaat naar een fietsploeg die deelneemt aan 'De 1000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker'.

De programmatie ziet er als volgt uit.