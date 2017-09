Alweer karrenvracht aan doelpunten in de Champions League, Tielemans belangrijk met eerste goal voor Monaco

Feyenoord speelde voor het eerst in vijftien jaar nog eens in de groepsfase van de Champions League, maar hoopte toch op een betere terugkeer op het hoogste niveau. De Nederlandse kampioen ging in De Kuip kansloos met 0-4 onderuit tegen Manchester City. Nog voor het halfuur stond die uitslag op het bord. Een attente Youri Tielemans bezorgde Monaco met een kattenpootje een punt op bezoek bij RB Leipzig. Voor Tielemans was het zijn eerste goal ooit in de Champions League. Tottenham versloeg Dortmund met 3-1 in de topaffiche van de avond in Wembley. Tottenham aan het feest dus, al kreeg Jan Vertonghen wel een rode kaart...

Tottenham en Dortmund maakten er een heerlijk kijkstuk van in het mythische Wembley-stadion. De Spurs speelden tegen Dortmund dan wel zonder sterspeler Dele Alli, die geschorst was na zijn overdreven tackle op Brecht Dejaegere vorig seizoen, zijn vervanger Son Heung-Min vulde zijn afwezigheid perfect op. Al na vier minuten trok de Zuid-Koreaan vanop de eigen speelhelft een spurtje op links en versloeg Dortmund-goalie Burki in de korte hoek.

Son Heung-Min viert na zijn openingsgoal. Foto: AFP

Dortmund maakte nog voor het kwartier gelijk, na een weergaloos doelpunt van nieuwkomer Andriy Yarmolenko. Na een één-tweetje met Shinji Kagawa deponeerde hij de bal prachtig in de winkelhaak: 1-1 na 11 minuten spelen. Toch trok Tottenham met een voorsprong de rust in, na een kwartier spelen rolde Harry Kane de hele linkerflank van Dortmund op en knalde hij de 2-1 ruststand op het bord.

Foto: Photo News

In het begin van de tweede helft kwam Tottenham goed weg toen een goal van Aubameyang werd afgekeurd voor offside, daarna legde Harry Kane de wedstrijd in een beslissende plooi met zijn tweede van de avond: 3-1. De wedstrijd eindigde wel in mineur voor Jan Vertonghen, die in de slotfase zijn tweede geel en dus een rode kaart kreeg na een ongelukkige duw in het gezicht van Mario Götze.

Andriy Yarmolenko (links) was auteur van een weergaloos doelpunt. Foto: Photo News

De fans van Dortmund zorgden ook op Wembley voor een prachtige sfeer. Foto: Photo News

De fans van Feyenoord hadden wekenlang uitgekeken naar de eerste Champions League-wedstrijd na 15 jaar wachten. Maar die droom werd al snel een nachtmerrie tegen een ontketend Manchester City. Al na twee minuten stond de 0-1 op het bord via verdediger John Stones, al had vooral Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena boter op het hoofd. De verdediger kon de benen niet op tijd sluiten en gaf zo knullig het openingsdoelpunt weg.

Foto: REUTERS

Na tien minuten duwde Sergio Aguero de 0-2 al binnen, nog voor het halfuur stond het zelfs 0-3 toen Gabriel Jesus een afgeblokt schot eenvoudig binnen duwde. Het leek even een afstraffing te gaan worden voor Feyenoord, maar daarna haalde City wel de voet van het gaspedaal. ‘Slechts’ 0-3 aan de rust, dat kon veel erger. In de tweede helft droeg Kevin De Bruyne ook zijn steentje bij, zijn voorzet na een korte corner werd door Stones perfect binnen gekopt voor de 0-4 eindstand.

4 - Feyenoord's 0-4 v Manchester City is their heaviest home defeat in all European competitions. Powerless. — OptaJohan (@OptaJohan) September 13, 2017

Foto: AFP

Dries Mertens verkeert in bloedvorm, maar moest bij Napoli wel vrede nemen met een plaats op de bank. Op bezoek bij Shakhtar Donetsk, altijd een lastige verplaatsing, koos coach Sarri voor de Pool Arek Milik in de spits. Die keuze leek al snel de goeie, maar Milik kreeg de bal niet tussen de palen na enkele knappe bewegingen. Na een kwartier spelen klom thuisploeg Shakhtar op voorsprong, Taison reageerde razendsnel na een hakje van Ferreyra en liet doelman Reina geen schijn van een kans: 1-0.

Voor Shakhtar was het het enige schot tussen de palen voor de rust, maar wel meteen de goeie. Insigne kreeg nog voor de rust dé kans op de gelijkmaker, maar scoren lukte niet voor de vinnige Italiaan. Slechts 1-0 aan de rust dus, maar nog voor het uur scoorde Shakhtar een tweede keer via uitblinker Ferreyra. Het signaal voor Dries Mertens om in te vallen dus.

En Mertens, die toonde zich meteen, al was het met gevaar voor lijf en leden. Napoli kreeg namelijk een penalty na een veel te zware tackle van Stepanenko op Mertens. De Rode Duivel schreeuwde het uit van de pijn, maar ontsnapte gelukkig aan een zware blessure. Arek Milik zette de strafschop om, maar verder dan de 2-1 kwam Napoli niet meer.

Dit kon veel erger zijn afgelopen voor Dries Mertens... Foto: AFP

Napoli had haast: Insigne haalt de bal uit de netten. Foto: REUTERS

Youri Tielemans eiste een hoofdrol op bij AS Monaco op bezoek bij RB Leipzig. Dat speelt voor het eerst in zijn geschiedenis een Europese match en begon goed tegen de Monegasken. De Zweed Emil Forsberg trapte iets na het halfuur de Oost-Duitsers op voorsprong na een steekbal van Poulsen. Geen probleem, dacht Youri Tielemans, want exact één minuut en 57 seconden later zorgde de Rode Duivel al voor de gelijkmaker.

De middenvelder, die voor het eerst sinds eind juli nog eens in de basis stond bij Monaco, kopte eerst van dichtbij op Leipzig-doelman Gulacsi, maar in de herneming was het wel prijs voor Tielemans: 1-1 en hernieuwde moed voor Monaco. Toch was het Leipzig dat in de tweede helft het meest aanspraak kon maken op de winning goal, Timo Werner wrong de grootste kans de nek om...

Foto: Photo News

Foto: AFP

Igor De Camargo en APOEL Nicosia hadden zoals verwacht geen schijn van een kans tegen Real Madrid, dat voor het derde jaar op rij de Champions League wil winnen. Cristiano Ronaldo speelde zijn eerste wedstrijd voor Real sinds zijn schorsing en had er duidelijk zin in. Hij opende na 12 minuten de score na een perfect afgemeten pass van Gareth Bale, in de tweede helft verdubbelde CR7 de score tot 2-0 vanop de stip na vermeend hands in de zestien.

Foto: Photo News

Sergio Ramos legde de 3-0 eindstand vast met een halve omhaal. Cristiano Ronaldo ging wel nog op zoek naar een hattrick, maar zag vijf minuten voor tijd zijn doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Geen stunt dus voor Igor De Camargo, die wel de 90 minuten vol maakte tegen een freewheelend Real Madrid.

Cristiano Ronaldo adds another Champions League goal to his record tally (107). He has now scored more than 116 teams in the #UCL. — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 13, 2017

12 - Cristiano Ronaldo is now the player with the most penalty goals scored in #UCL history (Lionel Messi, 11). Punisher. pic.twitter.com/qGWIqrX4F4 — OptaJose (@OptaJose) September 13, 2017

Foto: Photo News

Geen Belg bij Liverpool, want coach Jurgen Klopp gaf de voorkeur aan de Duitse doelman Loris Karius en zette Simon Mignolet tegen Sevilla weer op de bank. De Spanjaarden kwamen al na vijf minuten op voorsprong in de heruitgave van de Europa League-finale van 2016. Ben Yedder liet Karius geen schijn van een kans na een afgemeten voorzet vanop links.

Daarna trok Liverpool het laken naar zich toe, met indrukwekkende aanvalspower. Op de counter kwamen ze eerst op gelijke hoogte via Roberto Firmino, acht minuten voor de rust zorgde Mo Salah met een gelukje voor de 2-1 voorsprong.

Foto: AFP

Dat was ook de ruststand, al vergat Liverpool de wedstrijd helemaal dood te maken. Roberto Firmino trapte een strafschop tegen de buitenkant van de paal... Die misser brak Liverpool zuur op, want Joaquin Correa bezorgde een verder onzichtbaar Sevilla een kwartier voor tijd een puntje met de 2-2 gelijkmaker...

1 - Roberto Firmino is the 1st Liverpool player to miss a penalty in the Champions League since Steven Gerrard v Marseille (Dec 2007). Post. — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2017

Verloren zoon Philippe Coutinho moest Liverpool dan maar over de streep trekken, de Braziliaan die een hele zomer lang aasde op een transfer viel na 76 minuten in en speelde zo zijn eerste minuten van het seizoen voor de Reds. Maar ook hij kon niet meer zorgen voor de winning goal, waardoor Liverpool en Sevilla hun Champions League-campagne aanvatten met elk een puntje.

Foto: REUTERS

De overige wedstrijden: