Nieuwe studie raadt aan: “Beweeg elk half uur een beetje, dan leef je langer”

Dat te lang zitten slecht is voor de gezondheid en het risico op vroegtijdig overlijden aanzienlijk doet toenemen is geen geheim. Een nieuw onderzoek, verschenen in het vakblad Annals of Internal Medicine, bevestigt de theorie en roept mensen op om elk half uur vijf minuten matig intensief te bewegen.

Er is een direct verband tussen veel zitten en vroegtijdige sterfte: hoe meer je neerzit, hoe groter het risico. De American Heart Association raadt mensen daarom aan om minder te zitten en meer te bewegen, maar die richtlijn is volgens een team wetenschappers aan de Columbia University onvoldoende genuanceerd. “Het is mensen aanmoedigen om te bewegen, maar niet uitleggen hoe ze te werk moeten gaan”, aldus hoofdonderzoeker Keith Diaz in een reactie aan CNN.

De wetenschapper en zijn team volgde gedurende vier jaar achtduizend blanke en zwarte mensen boven de 45 en focuste op hun zitgedrag. Tijdens de testperiode stierven 340 personen. Daaruit blijkt dat neerzitten een grote invloed had op hun overlijden. “Mensen die zo’n dertien uur per dag zaten, hadden tweehonderd procent meer kans hebben om vroegtijdig te sterven dan degenen die minder dan elf uur zaten. De studieresultaten tonen ook aan dat degenen die minder dan een half uur aan een stuk zaten, zo’n 55 procent minder risico liepen om te overlijden dan mensen die wél langer dan een half uurtje bleven zitten.”

“Als we ouder worden, neemt zowel onze lichamelijke als mentale functie af en brengen we meer tijd al zittend door. Specifiekere richtlijnen zouden kunnen helpen om de gezondheidsrisico’s van dat zitten te beperken”, voegt Diaz toe. Zo is het volgens hem raadzaam om voor elk gezeten half uur een vijftal minuten matig intensief te wandelen. “Deze studie brengt ons dichter bij zulke adviezen, maar is nog meer onderzoek nodig om de bevindingen te verifiëren.”