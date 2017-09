Pastorie van Saint-Tropez voor immense som verkocht aan Belgische zakenman

De inwoners van Saint-Tropez zijn misnoegd: hun priester moet zijn pastorie in het oude centrum van de stad verlaten om zich te vestigen in een nieuw gebouw buiten de stadskern. Een petitie haalde niets uit. De pastorie is zelfs al verkocht aan een Belg voor 8 miljoen euro. Dat kwam La Libre te weten.

De oude pastorie van Saint-Tropez was ideaal gelegen in het centrum van de badplaats. Tot er enkele jaren geleden beslist werd dat een verhuis nodig was. Nu is het zover: de priester moet verhuizen naar een gerenoveerd gebouw, veel groter dan de pastorie en vol vergaderzalen en met een parking. Nadeel: het ligt niet in het centrum.

De inwoners van de badplaats zijn dan ook verontwaardigd. Via een petitie probeerden ze de verhuis nog te blokkeren, maar die kwam veel te laat. De bisschop van Toulon had de pastorie te koop gezet en zelfs al van de hand gedaan. De koper is een Belg: Patric Huon, de baas van projectontwikkelaar City Mall. “Ik had vernomen dat het gebouw te koop gezet was door de bisschop, dus heb ik een bod gedaan. Het is aanvaard”, zegt hij in La Dernière Heure.

8 miljoen

Geen wonder dat het bod aanvaard werd: de Belg heeft er liefst 8 miljoen euro voor over. Huon is van plan om er een twee verdiepingen tellend appartement neer te poten met op de gelijkvloerse verdieping ongetwijfeld een of ander handelspand. “Het is ideaal gelegen, tussen de have en de Place des Lices”, zegt hij.

Huon kijkt er naar eigen zeggen naar uit om te gaan wonen in “hen prachtig klein en authentiek herenhuis”. “Maar in de zomer ga ik er niet wonen”, zegt hij. “Ik heb 45 jaar lang mijn zomers doorgebracht in Saint-Tropez. Ik hou van de stad, maar alleen buiten het seizoen. Wanneer het weer een fantastische stad is: rustig, sympathiek en zonder al die bling-bling.”

Met verhuizen wacht hij nog tot de storm gaan liggen is. Zijn valiezen zijn nochtans al enkele jaren gepakt om richting Saint-Tropez te vertrekken. “In 2013 was er al sprake van een verkoop”, legt hij uit. “Toen is die uitgesteld door het protest, maar de bouw van een nieuwe pastorie ging onverminderd voort. Als ik de pastorie niet gekocht zou hebben, had iemand anders het wel gedaan. Ze zouden het gebouw hoe dan ook verkocht hebben.”