LIVE. Naessens (Westerlo) verdubbelt voorsprong tegen Beerschot Wilrijk, Placca scoort tegen

Beerschot Wilrijk staat fier bovenaan de rangschikking in de Proximus League met dertien punten uit vijf wedstrijden. Tot dusver een ongeslagen status, iets dat de Mannekes in het Olympisch Stadion zaterdag proberen te behouden tegen de bezoekers uit Westerlo. De Kemphanen bengelen met een schamele drie punten op de voorlaatste plek. Trainer Vedran Pelic gokt op de verrassing, maar is hij met zijn ploeg opgewassen tegen het indrukwekkende Beerschot Wilrijk? Mis er vanaf 17 uur niets van.

Tussenstand. BEERSCHOT WILRIJK 1 - 2 WESTERLO