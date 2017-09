VIDEO. Enorme berg van vet en viezigheid blokkeert de riolen van Londen

Londenaars hebben onlangs ontdekt dat ze in hun stad een nieuwe berg hebben, maar geen die ook maar iemand met plezier zou willen beklimmen. De berg bestaat namelijk uit vet, olie, vochtige doekjes en vuile luiers, die zijn samen gekoekt tot een enorme hoop smurrie, die meer weegt dan tien dubbeldekkerbussen.

De ‘vetberg’ werd ontdekt in de ouderwetste rioolpijpen onder Oost-Londen en is volgens experts “een van de grootste ‘vetbergen’ die ooit werd gezien” in Londen.

Begin deze week begon een achtkoppig team met de ondankbare taak om het vieze goedje te verwijderen. De mannen gebruiken krachtige waterstralen om de aangekoekte massa zo veel mogelijk weg te spoelen, voor ze met een tankwagen aan de slag gaan om alle restanten op te zuigen.

Vier jaar geleden werd in het zuidwesten van Londen een dergelijke berg ontdekt, maar die was kleiner dan de kolossale berg die de riolen niet blokkeert.