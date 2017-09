Schooljaar is pas begonnen en daar zijn de eerste verkoudheden en grieptoestanden al

In de wachtzalen van de dokters zitten de jongste dagen opvallend veel mensen te kuchen en te snotteren. “Zo een bont allegaartje virussen is typisch bij het begin van een nieuw schooljaar”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

“Je kan er je klok op gelijk zetten. Het school is twee weken bezig. Kinderen hebben allerlei virussen meegebracht van de vakantie en zitten weer samen in de klas. Hoesten, kuchen, griepjes. Ze geven het door aan hun ouders die op hun beurt hun collega’s op het werk besmetten. Gelukkig het is allemaal onschuldig. Er is weinig tegen te doen en het gaat normaal gezien vanzelf weer over”, zegt professor Van Ranst.

Van een echte griep is er nog geen sprake. “Het griepseizoen begint pas vanaf november of nog later. Vanaf oktober en november, zo raden we aan, kunnen mensen zich best laten vaccineren. Voor ouderen eerder november dan oktober omdat het vaccin bij hen minder lang werkt”, zegt Van Ranst.

Jarenlang is er een schaarste geweest van vaccins en kon men er best eentje reserveren bij de apotheek. Maar die periode lijkt voorbij. “Wie er een wil, zal zich kunnen laten vaccineren. Reserveren is dus niet nodig”, verzekert hij.