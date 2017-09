Boom valt op rijdende auto: bestuurster ongedeerd

Rumst / Boom - Aan de ’s Herenbaan, op de grens van Boom en Reet, is woensdagmiddag een grote boom op een rijdende auto terechtgekomen. Wellicht was de boom rot en begaf hij het door de beukende wind.

De bestuurster was onderweg naar de PTS in Boom, waar ze haar zoon moest ophalen omdat die een lekke band had met zijn fiets. Vlakbij het ziekenhuis Heilige Familie viel de boom op de auto van de vrouw. “Een enorme klap. De eerste ogenblikken wist ik niet wat er gebeurde maar toen zag ik de bladeren en takken op mijn voorruit vallen en besefte ik dat er ofwel een grote tak ofwel een boom op mijn auto was gevallen. Toen ik uitstapte zag ik dat het een boom was”, vertelt de bestuurster.

De vrouw bleef ongedeerd maar haar wagen raakte wel zwaar beschadigd. “Ik heb geluk gehad dat de kruin van de boom op mij is gevallen en niet de stam zelf. Dan waren de schade en gevolgen wellicht erger geweest. Het belangrijkste nu is dat ik niet gewond ben geraakt.” De brandweer zaagde de boom aan stukken en maakte de rijbaan weer vrij. De ’s Herenbaan bleef drie kwartier afgesloten voor het verkeer.