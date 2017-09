Wegdromen maar: dit roze retrohotel op Ibiza opent binnenkort de deuren

Van kamers en het meubilair tot het zwembad en de lounge: in het Ibiza Art Hotel is alles poederroze - op een paar details in goud, hout, wit en blauw na. Een nadeel voor enthousiastelingen: je kan er nog niet meteen heen. Het hotel opent pas in 2018.

Het zogenaamde Paradiso Ibiza Art Hotel ligt in de Sint-Antonio baai, vlakbij enkele idyllische strandjes die het Spaanse eiland rijk is. Na een dagje strand - als je ook al uit dit hotel wil komen! - kun je in de hotelkamer muziek beluisteren uit Marshall speakers. Een drankje daarbij? Dat haal je gewoon uit de roze Smeg-koelkast. Ontspannen kan in je eigen kunstige kamer met roze seventies interieur of aan het zwembad waar Barbie jaloers op zou zijn.

Foto: paradisoibiza

Foto: paradisoibiza

Foto: paradisoibiza

Foto: paradisoibiza

Een midweekje Ibiza, volgend jaar van 13 tot en met 18 september, kost je 761,78 euro voor de junior suite. Meer info via de officiële sitevan het hotel.

Foto: paradisoibiza